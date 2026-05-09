Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ve Avrupa Konseyi Başkanı Costa, Rusya ile Planlanan Esir Takasını Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik sürecini, Rusya ile esir takasını ve diğer diplomatik gelişmeleri ele aldı. Zelenski, bağımsızlıklarını koruyacaklarını vurguladı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile yaptığı görüşmede Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik sürecini, Rusya ile planlanan esir takasını ve diplomatik gelişmeleri ele aldıklarını açıkladı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Costa'nın Avrupa Günü dolayısıyla Ukrayna'ya ilettiği mesajlar ve Avrupa'nın savaş süresince sağladığı destek için teşekkür etti.

"Bağımsızlığımızı ve halkımızın kendi yolunu özgürce seçme hakkını savunacağız" diyen Zelenski, "Rusya Avrupa'yı parçalamayı ya da bölmeyi başaramayacak. Daha önce de birçok girişim oldu ancak hepsi başarısız oldu" ifadelerini kullandı."

Zelenski, görüşmede Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunun ilerletilmesine yönelik ortak çalışmaların da değerlendirildiğini belirterek, "Ukrayna, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak yerini alacak" dedi.

Tarafların ayrıca ABD arabuluculuğunda Rusya ile bine bin formatında gerçekleştirilecek esir takası konusunda varılan düzenlemeyi ve son diplomatik adımları ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
