Zeki Demirkubuz'un İkinci Kişisel Fotoğraf Sergisi Ankara'da Açıldı

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir' adlı ikinci kişisel fotoğraf sergisi, Ankara'da CerModern'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, yalnızlık temasını işleyen 30 fotoğrafla, çeşitli coğrafyalardan alınan görüntüleri içeriyor.

Yönetmen, senarist ve yapımcı Zeki Demirkubuz'un ikinci kişisel fotoğraf sergisi "Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir", Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Art On işbirliğiyle CerModern'de düzenlenen sergi, farklı coğrafyalarda çekilen kareler üzerinden yalnızlık temasını odağına alıyor.

Serginin küratörü Ebru Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin ilk olarak 17 Eylül'de Art On İstanbul Galerisi'nde açıldığını, ikinci durağının ise Ankara'daki CerModern olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu sergi aslında Zeki Bey'in ikinci kişisel sergisi. İlk sergi "Hayat" sergisiydi. 2023 yılında İstanbul'da Gazhane'de açmıştık. Biz o yıldan beri Zeki Bey'le birlikte çalışıyoruz. 2022'den beri fotoğraf sürecini birlikte yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirkubuz'un 2012'den bu yana geniş bir katalog oluşturan fotoğraflar ürettiğini, bu kataloğu sınıflandırırken tematik odaklara çalıştıklarını belirten Yılmaz, Demirkubuz'un yalnızlık temasına işaret eden bir sosyal medya paylaşımından yola çıkılarak bu konseptin geliştirildiğini aktardı.

"Figürler, doğa, doğanın kendi coğrafyasındaki katmanlaşması da irdeleniyor"

Ebru Yılmaz serginin, 50 bin fotoğraf arasından bir yıllık bir süreçte belirlendiğini ifade ederek, her gün uzun çalışma saatleriyle yapılan değerlendirmelerin sonunda seçkinin 30 fotoğrafa indirildiğini söyledi.

Yılmaz, sergide yalnızlık temasının çok katmanlı biçimde ele alındığını belirterek, "Bu sergi tema olarak yalnızlığı ele alsa da aslında insanın hayattaki duruşuyla ilgili karşılaşabileceğimiz birçok hali ortaya koymakla ilgileniyor. Sadece insan da değil, figürler, doğa, doğanın kendi coğrafyasındaki katmanlaşması da irdeleniyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 20 ülkeden fotoğrafların yer aldığını dile getiren Yılmaz, "Sergi, her coğrafyada yalnızlığın ve duruşun aynı haller içinde olduğunu, aynı şekilde karşılık verdiğini de anlatmaya çalışıyor. Ama çoğunlukla tabii ki Zeki Bey'in sanat yaşamındaki, sözlerindeki yaklaşımlarını fotoğraflarda da zamanın durdurulduğu anlar olarak görebiliyoruz." dedi.

Serginin Türkiye'de ve yurt dışında farklı duraklarda izleyiciyle buluşacağını belirten Yılmaz, seçkinin 30 Kasım'a kadar CerModern'de görülebileceğini, yıl boyunca farklı merkezlerde ziyaretçilere ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
500
