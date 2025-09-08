Zehirli Mantarla Cinayet: Erin Patterson'a Müebbet Hapis Cezası

Avustralya'da 2023'te ayrı yaşadığı kocasının akrabalarına "kasten" zehirli mantar yedirerek ölümlerine yol açan Erin Patterson, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ABC News'in haberine göre, Victoria Yüksek Mahkemesi Yargıcı Christopher Beale, 2023'te işlediği cinayetlerden temmuzda suçlu bulunan Patterson'a ilişkin kararını açıkladı.

Beale, eşinin akrabalarından 3'üne zehirli mantar yedirerek öldürdüğü gerekçesiyle Patterson'ın cinayet suçlamasıyla müebbet hapse ve zehirli yemekten yiyen ancak hayatta kalan dördüncü misafire yönelik cinayete teşebbüs suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Patterson'ın hapis cezası sürelerinin eş zamanlı sayılacağını aktaran Beale, 50 yaşındaki kadının, müebbet hapis cezasının ilk 33 yılında tahliye talep edemeyeceğini kaydetti.

Erin Patterson, Temmuz 2023'te kayınvalidesi, kayınpederi, eşinin teyzesi ve eniştesini öğle yemeğinde ağırlamış, konuklarına zehirli mantar içeren yemek servis etmişti.

Yemeğin ardından evlerine dönen misafirler, sağlık durumlarının kötüleşmesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kadının kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin teyzesi hastanede yaşamını yitirirken, eniştesi kurtulmuştu.

Olayın ardından Kasım 2023'te gözaltına alınan Patterson, temmuzda cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılandığı mahkemede suçlu bulunmuştu.