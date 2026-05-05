Zehirlenme nedeniyle 2 çocuğunu kaybeden polis memuru hayati tehlikeyi atlattı

'2 CENNET KUŞUMUZU KAYBETTİK'

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesiyle birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü'nün yakını Ercan Daş, "Dün sabah saatlerinde bu acı olay ile karşılaştık. Durumun net olmamakla birlikte, bir zehirlenme vakası olduğu söylendi. 2 cennet kuşumuzu, çocuklarımızı kaybettik. Anne ve babaları da Mersin'de hastanede tedavi altında. 2 gündür üzgünüz. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Anne ve babasına acil şifa diliyoruz. Nasıl bir olayla karşılaştıkları henüz net değil. Yapılan incelemeden sonra açığa kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı