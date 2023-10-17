Zara'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
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Sivas'ın Zara ilçesinde sulama hattı borularının kontrolü sırasında yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.
Sivas'ın Zara ilçesinde sulama hattı borularının kontrolü sırasında yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.
Hafik-Zara Sulama Birliği personeli, Canova köyü yakınlarında sulama hattı borularını kontrol ettiği esnada yaralı şahini fark etti.
İlçeye getirilen şahin, veteriner tarafından muayene edildi.
Yaralı şahin daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Birlik personeli Muhammet Sarıkaya, "Sulama hattı borularında suları boşaltırken yaralı şahini gördük. Bulunduğu yerden alarak veterinere getirdik." dedi.
Kaynak: AA / Güncel