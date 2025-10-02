Haberler

Zara'da Minik Öğrenciler İçin 'Bed-i Besmele' Etkinliği Düzenlendi

Zara'da Minik Öğrenciler İçin 'Bed-i Besmele' Etkinliği Düzenlendi
Sivas'ın Zara ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başlayan minik öğrenciler için düzenlenen 'Bed-i Besmele' etkinliğinde dualar edildi ve gösteriler sahnelendi. İlçe Müftüsü Yunus Güleç, programa katılan öğrenci ve hocalara teşekkür etti.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Bed-i Besmele" etkinliği gerçekleştirildi.

Zara İlçe Müftülüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başlayan minik öğrenciler için düzenlenen programda dualar edildi, ilahiler söylendi.

Programda öğrencilerin eğitmenlerle hazırladıkları gösterileriler sahnelendi.

İlçe Müftüsü Yunus Güleç, programdaki konuşmasında, "Kur'an-ı Kerim'in ilk harflerini öğrenmeye başlayan yavrularımız için düzenlediğimiz Bed-i Besmele programı, onların hayat yolculuğunda attıkları önemli bir adımdır. Çocuklarımızın küçük yaşta Kur'an'la buluşmalarını sağlayan hocalarımıza, destek veren ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
