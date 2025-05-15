Sivas'ta 2 çocuk annesi keneden öldü

Sivas'ta 2 çocuk annesi keneden öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sivas'ta 2 çocuk annesi keneden öldü
Haber Videosu

Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 35 yaşındaki Ç.K, hastanede yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi Ilıca köyünde toprağa verilecek.

Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Zara ilçesi Ilıca köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ç.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yakınlarına teslim edilen Ç.K'nin cenazesinin, Zara ilçesi Ilıca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşme tarihi belli oldu

Kamu işçileri için kritik tarih belli oldu
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması

Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı

Show TV'nin rüzgar gibi başlayan dizisi final kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.