Zara'da şehit aileleri ve gazilerle buluşma

Sivas'ın Zara ilçesinde Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Çalışır, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehitlik ve gaziliğin önemine vurgu yapan Çalışır, "Vatanımızın ilelebet var olmasında bu topraklara kan veren, can veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti siz kıymetli ailelerimiz ve vatan müdafaasında yaralanan kıymetli gazilerimiz ve aileleri bizler sizlere minnettarız. Aziz şehitlerimize, vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet, sizlere sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Çalışır ve Çelik daha sonra şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek istek ve temennilerini dinledi.