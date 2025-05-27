Zara'da Encümen Üye Seçimi Gerçekleştirildi

Zara'da Encümen Üye Seçimi Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üye seçimleri yapıldı. Şerefiye köyü Muhtarı Nurettin Aslan ve Yukarıçamözü köyü Muhtarı Mustafa Çetin encümenliğe seçilirken, kene vakaları hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Yapılan seçimde, Şerefiye köyü Muhtarı Nurettin Aslan ve Yukarıçamözü köyü Muhtarı Mustafa Çetin encümenliğe seçildi.

Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından ilçede görülen kene vakaları ve muhtarların dikkat etmesi gereken durumlar hakkında da bilgilendirme yapılan toplantı sonrası Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Toplantıya, Zara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Sekreteri Namuk Kaya, il genel meclis üyeleri Hakan Eser ve Nihat Güler ile köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı

Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.