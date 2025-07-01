Zara'da Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi Simülasyonla Gösterildi

Zara'da Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi Simülasyonla Gösterildi
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Zara ilçesinde düzenlenen 'Bir Hareketine Bakar Hayat' projesi kapsamında, vatandaşlar simülasyon aracıyla trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi. Jandarma, tırı ziyaret edenlere trafik güvenliği eğitimi verdi.

Zara ilçesinde simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, Jandarma Komutanlığının eğitim tırı ve simülasyon aracı Zara Millet Bahçesi'nde konuşlandırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, tırı ziyaret eden vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi verdi.

Daha sonra emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, simülasyon aracında trafik kazalarında emniyet kemerinin önemi ile aracın devrilmesi durumundaki senaryoyu deneyimledi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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