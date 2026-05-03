Zara'da "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyası düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Kızılay Temsilciliği tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği binasında 4 gün süreyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, kamu kurumları çalışanları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, üniversite öğrencileri ile çok sayıda vatandaş bağışta bulundu.

Kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışının da yapıldığı kampanyada 38 kez kan bağışında bulunan İbrahim Meral'e altın madalya, 11 kez kan bağışında bulunan Zikri Alaçam'a da bronz madalya ve belge verildi.

İlk kez kan bağışında bulunan Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sacettin Okur, kampanya vesilesiyle insani bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, 3 ayda bir düzenli kan bağışçısı olacağını söyledi.

Türk Kızılay Zara Koordinatörü Serdal Öztürk de kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Daha önce kan alma otobüsünde ve seyyar olarak yapılan kan bağışı ilk kez binamızda 4 gün olarak gerçekleşti. Her kesimden insanlarımız gönül rahatlığıyla ve zaman sıkıntısı yaşamadan kan bağışında bulundular. Bundan sonraki süreçlerde de binamızda periyodik olarak kampanyalarımız devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
