Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rus ordusunun Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.
DSNS'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Zaporijya bölgesine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili