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Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rus ordusunun Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSNS'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Zaporijya bölgesine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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