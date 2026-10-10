Zaporijya'ya düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 20 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Zaporijya kentine düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye çıktığını açıkladı.

DSNS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya kentinin güdümlü bombalarla hedef alınmasından sonra burada devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Saldırı sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, 18 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, Zaporijya'nın 5 güdümlü bombayla hedef alınması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kiev'e yapılan saldırılarda 8 kişi yaralandı

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, öğle saatlerinden itibaren kentin Rus saldırıları altında kaldığını belirtti.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle 8 kişinin yaralandığını belirterek iki semtte hasar meydana geldiğini ifade etti.

Ukraynalı yetkililer ayrıca, Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol ilçesine yapılan saldırı sonucu bir çocuğun öldüğü ve 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA