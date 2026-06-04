UAEA: Zaporijya Termik Santrali bu sabah yoğun saldırıya uğradı
UAEA, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne elektrik sağlayan Zaporijya Termik Santrali'nin yoğun saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırı, nükleer santralin geri kalan tek elektrik hattını tehdit ediyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne elektrik sağlanmasına katkıda bulunan Zaporijya Termik Santrali'nin bu sabah yoğun saldırıya uğradığını bildirdi.
UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, UAEA'nın, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınındaki Zaporijya Termik Santrali'nin bu sabah yoğun saldırıya uğradığı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.
Termik santralin nükleer santrale elektrik sağlanmasına katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, UAEA ekibinin, Zaporijya Termik Santrali yönünden duman yükseldiğini gördüğü ve "askeri hareketlilik" seslerini duyduğu kaydedildi.
Açıklamada, bu saldırının Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin geri kalan tek elektrik hattı konusunda endişe uyandırdığı vurgulandı.
Elektrik hattının halen bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, Zaporijya Termik Santrali personelinin saldırı nedeniyle sığınaklarda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, saldırı konusunda endişe duyduğunu belirterek, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde uzun süreli elektrik kesintisi tehlikesini önlemek için saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.