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UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali, savaşın başlamasından bu yana 17. kez dış güç kaynağını kaybetti

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UAEA, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 17. kez dış güç kaynağını kaybettiğini, kesintinin bir dron saldırısından kaynaklandığını ve santralin dizel jeneratörlerle elektrik sağladığını bildirdi. UAEA Başkanı Grossi, nükleer kaza riskine karşı askeri itidal çağrısı yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 17. kez geçici olarak dış güç kaynağını kaybettiğini bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin 17. kez geçici olarak dış güç kaynağını kaybettiği belirtildi.

Elektrik kesintisinin, santralin karşı tarafında bulunan bir trafo merkezine yapılan dron saldırısı nedeniyle yaşandığına işaret edilen açıklamada, bu saldırının, kalan tek elektrik hattının yaklaşık 20 dakika boyunca geçici olarak kesilmesine yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hat yeniden bağlanana kadar santralin acil durum dizel jeneratörlerinin elektrik sağladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer kaza riskini önlemek için "askeri itidal" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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