Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin ulaşım binasına saldırdı

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Ukrayna ordusunun santralin ulaşım binasına düzenlediği saldırıda 6 otobüs ve 2 aracın imha edildiğini, ölü veya yaralı bulunmadığını ve santralin normal çalışmasını sürdürdüğünü duyurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız hava aracının santralin güç ünitesine isabet ettiğini bildirmişti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
