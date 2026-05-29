UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiğini açıkladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin savaşın başından bu yana 16. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiğini duyurdu. Kesinti sırasında dizel jeneratörler devreye girerken, UAEA Başkanı Grossi nükleer güvenliğin risk altında olduğunu belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 16. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiğini bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki mevcut duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, santralin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 16. kez tesis dışından gelen tüm güç kaynağını geçici olarak kaybettiği duyuruldu.

Bir saat süren kesinti boyunca acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiği bilgisi paylaşılan açıklamada ayrıca UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, olayın nedeninin henüz bilinmediğini, ancak bu durumun nükleer güvenliğin hala risk altında olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Santral çevresi, savaşın başlamasından bu yana birçok kez hedef alınmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
