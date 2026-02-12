Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Zyeele'yi Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele'yi kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Tokel'in Zyeele ile görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ve beraberindeki heyet, Orgeneral Metin Tokel'i makamında ziyaret etti" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Pezeşkiyan'dan olay sözler! Kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü

Acılı baba güçlükle kalkıp oğlunun tabutunu öptü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi

Pezeşkiyan'dan olay sözler! Kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu

Çiğ köftecide mide bulandıran anlar! Sakalından koparıp...
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı

Veremediği hediyeyi açıkladı: Ünlü oyuncudan kahreden paylaşım