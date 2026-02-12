Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Zyeele'yi Kabul Etti

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele'yi kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Tokel'in Zyeele ile görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ve beraberindeki heyet, Orgeneral Metin Tokel'i makamında ziyaret etti" denildi.