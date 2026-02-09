Haberler

Zambiya'da son 24 saatte 20 yeni kolera vakası kaydedildi

Zambiya Sağlık Bakanlığı, başkent Lusaka'nın en çok etkilenen bölge olduğunu açıkladı. Hastalık riski artarken, halk hijyen kurallarına uymaya teşvik ediliyor.

Zambiya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 20 yeni kolera vakası tespit edildiğini, vakaların büyük bölümünün başkent Lusaka'da görüldüğünü bildirdi.

Zambiya medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Elijah Muchima, ülkedeki kolera vakalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Muchima, ülkede son 24 saatte 20 yeni kolera vakasının tespit edildiğini belirtti.

Vakalardan 11'inin Lusaka'da, 4'ünün Tanzanya sınırındaki Nakonde kasabasında, 3'ünün Güney Eyaleti'ndeki Choma kentinde ve 2'sinin Tanganyika Gölü kıyısındaki Mpulungu'da kaydedildiğini aktaran Muchima, "Lusaka, kolera vakalarının en fazla görüldüğü şehir olmaya devam ediyor. Mpulungu ise ikinci bir vaka dalgası yaşamaya devam ediyor." dedi.

Yeni vakalara bağlı can kaybı yaşanmadığını söyleyen Muchima, aktif kolera vakalarının görüldüğü ilçe sayısının ise 7'ye çıktığını ifade etti.

Muchima, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların sele yol açtığını ve bunun su kaynaklı hastalık riskini artırdığını vurguladı.

Hastalık riski taşıyan kişilerin geç kalmadan sağlık kuruluşlarına başvurmalarını isteyen Muchima, halka hijyen kurallarına uyma çağrısı da yaptı.

