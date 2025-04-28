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Zakinthos Adası'nda Orman Yangını

Zakinthos Adası'nda Orman Yangını
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Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda Agios Leon bölgesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangına karşı 26 itfaiyeci, 9 itfaiye aracı, 2 uçak ve bir helikopter bölgede görevlendirildi.

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nın Agios Leon bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının yayılması üzerine itfaiye ekiplerinin alarma geçtiği belirtildi.

Yangına müdahale için 26 itfaiyeci, 9 itfaiye aracı, 2 uçak ve bir helikopterin bölgede görevlendirildiği, şiddetli rüzgarların çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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