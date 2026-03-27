Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şiddetli fırtına nedeniyle okullar tatil edildi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi ve okullar bir günlüğüne tatil edildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Dün gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu.

Yetkililer, sabah saatlerinde vatandaşların telefonlarına uyarı mesajları göndererek fırtına nedeniyle trafikte yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Şehir genelinde 100'ün üzerinde ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarı yapılırken, okulların 1 günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.

Vatandaşlara, fırtınanın etkisi geçene kadar ağaçların yakınında ve çatıların altında bulunmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Yetkililer ayrıca bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını ve birçok yerde hasar meydana geldiğini açıkladı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
