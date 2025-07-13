Bakan Yardımcısı Madak, 15 Temmuz Şehitlerini Andı: 'Aziz Milletimiz Şereflerin En Yücesine Yürüdü'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Aziz milletimiz o gece şereflerin en yücesine yürümekten bir an olsun dahi geri durmamış, iman dolu göğsünü hainlere siper etmiştir." dedi.

Madak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gazilerin katılımıyla PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye : Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması" programına katıldı.

Program, 15 Temmuz şehitleri anısına 253 balonun gökyüzüne bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak, burada yaptığı konuşmada, şehadetin, şereflerin en yücesi olduğunu söyledi.

Bir toprağı vatan kılan en önemli şeyin şehit ve gazilerin kanı, milletin alın teri olduğunu vurgulayan Madak, şunları kaydetti:

"Ezanımıza ve ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevda, şehadete çıkan bir yolsa 15 Temmuz, o yolda tereddütsüz yürüyen aziz milletimizin yazdığı destanın ta kendisidir. Aziz milletimiz o gece şereflerin en yücesine yürümekten bir an olsun dahi geri durmamış, iman dolu göğsünü hainlere siper etmiştir. Hiç kuşkumuz yok, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'ya ve 15 Temmuz destanına uzanan bu ruh, ebediyen devam edecektir."

15 Temmuz gecesi şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının "Terörsüz Türkiye" hedefiyle taçlanacağını aktaran Madak, "Artık terörsüz bir Türkiye hepimizin hakkı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile Safiye Bayat ve Levent Yücel de darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bulunduğu için programa katılamadı.