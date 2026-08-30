Haberler

Çıralı'da 30 Ağustos'ta 'Zafer Yuvası'ndan 62 Yavru Caretta Denizle Buluştu

Çıralı'da 30 Ağustos'ta 'Zafer Yuvası'ndan 62 Yavru Caretta Denizle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde 'Zafer Yuvası' adı verilen yuvadan 62 yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu. Caretta caretta ve chelonia mydas türü kaplumbağaların yavruları, gönüllülerin yardımıyla denize ulaştı; anı yüzlerce turist tarafından izlendi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, 'Zafer Yuvası' adı verilen yuvadan çıkan 62 yavru kaplumbağa, denizle buluştu.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor. Türkiye'deki 21 yuvalama alanından biri olan ve her yıl Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alan Kemer'e bağlı Çıralı Plajı'nda deniz kaplumbağası yuvası sayısı 120'ye ulaştı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokolle koruma ve izleme çalışmaları devam eden Çıralı sahilinde, 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde yuva açılışı gerçekleştirildi. 59 yavru deniz kaplumbağasının kendi imkanlarıyla yuvadan çıkarak denize ulaştığı 'Zafer Yuvası' ismi verilen yuvada sıkışan 3 yavru, gönüllüler tarafından çıkartılarak denizle buluşturuldu. Bu anı, yüzlerce yerli ve yabancı turist de takip etti.

'62 YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞASI DENİZLE BULUŞTU'

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün çok özel bir gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz. İsmini 'Zafer' koyduğumuz yuvamızı açtık. 59 yavrumuz denizle buluştu. Yuvada sıkışan 3 yavrumuz vardı, onları da denize gönderdik. İnşallah sağ salim geri dönerler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj

Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj! Çok konuşulacak sözler
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Market çalışanı dehşet saçtı! Hem motosikleti izinsiz çekti hem sahibini bıçakladı

Hem izinsiz çekti hem bıçakladı! Suç dosyası da kabarık
Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 2 bin 786'ya yükseldi

Ölümcül virüs hızla yayılıyor! 60 bölgede görüldü, binlerce vaka var
Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı

Kuralları hiçe saydılar, ceza gelince “tanıdık” devreye girdi
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Nijer ordusu, askeri isyanı bastırmak için Rusya'dan yardım istedi

Askeri isyan çıkan ülke resmen Rusya'dan yardım talep etti
Uzak Şehir’in Pakize’sinden sezon öncesi son tatil! Pozları dikkat çekti

Uzak Şehir’in Pakize’sinden plaj pozları: Ağlayarak denize girdim