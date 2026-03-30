Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu: "Türkiye Bir Demografik Beka Meselesiyle Karşı Karşıyadır"

(ANKARA) – Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, "Türkiye bugün sadece ekonomik bir kriz, bir buhranın değil, aynı zamanda demografik güvenlik ve stratejik bir krizin içerisindedir. Türkiye bir demografik beka meselesiyle karşı karşıyadır" dedi.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamahmutoğlu, "Türkiye bugün sadece ekonomik bir kriz, bir buhranın değil, aynı zamanda demografik güvenlik ve stratejik bir krizin içerisindedir. Türkiye bir demografik beka meselesiyle karşı karşıyadır" diye konuştu. Türkiye'nin dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Karamahmutoğlu, bu durumu "demografik bir işgal" olarak nitelendirdi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karamahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi, Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde, özellikle son 8 yılda girmiş olduğu krizin, buhranın içerisinde geçtiğimiz son haftada da dalgalı seyrini sürdürmüştür. Geniş tanımlı işsizlik oranımız yüzde 30 seviyelerine kadar çıkmıştır. Gerçek işsiz sayısı ise 10 milyonun üzerindedir. Vatandaşlarımız artan kira fiyatları, yükselen gıda fiyatları ve azalan alım gücüyle karşı karşıyadır. AKP'nin uygulamış olduğu ekonomi programı, sistematik bir yoksullaştırma ve sefaleti toplumun geneline yayma programı haline gelmiştir."

Karamahmutoğlu, gençlerin yurt dışına yöneldiğini belirterek, "Nitelikli iş gücü Türkiye'den ayrılmaktadır. Çünkü gençlerimiz kendi ülkelerinde gelecek kaygısı yaşamaktadır" dedi.

Azmi Karamahmutoğlu, "Terörsüz Türkiye" olarak tanımlanan sürece ilişkin de "Başlattıkları ikinci çözüm ihanet süreciyle birlikte son 1,5 yıldır Türk Devleti'nin ve milletinin gururuyla oynanmıştır" ifadelerini kullandı. Sürecin aşamalı şekilde ilerletildiğini savunan Karamahmutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da atıf yaparak, şunları söyledi:

"Son 1,5 yıldır alelacele kurdukları bu al-ver pazarlık masasının her aşamasını çabucak ilerlettiler. Şimdi de aynı Devlet Bahçeli, daha birkaç gün önceki beyanatında şöyle sesleniyor: 'Süreci boğmanın, aceleye getirmenin alemi yok. Hukuki düzenlemeler adım adım yerine getirilecek.' Arkadaşlar, ülkemizi nasıl bir karanlık koridora soktuklarını gizliyorlar."

"Türkiye bölgesel barışın savunucusu olmalıdır"

Türkiye'nin dış politikadaki rolüne ilişkin değerlendirmesinde Karamahmutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesel barışın savunucusu olmalıdır" dedi. Karamahmutoğlu, ABD-İsrail saldırılarının petrol fiyatlarını artırdığını ve küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığını söyledi.

Karamahmutoğlu, Türkiye'de konuşlandırılması planlanan çok uluslu askeri unsurlara ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çok uluslu yabancı güç için bir oylama yapılmış mıdır? Bir tezkere karar çıkmış mıdır?" sorularını yöneltti.

"Fink ile Erdoğan'ın neler konuştuğunu kamuoyu merak etmektedir"

Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BlackRock CEO'su Laurence Fink ile yaptığı görüşmeye ilişkin de "BlackRock'ın Başkanı Fink ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler konuştuğunu, en azından bu ziyaretin amacının içeriğinin ne olduğunu Türk kamuoyu merak etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA