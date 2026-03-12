Haberler

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertuğan, Alper Arıkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Ertuğan, Arıkan'ın emeklerini hatırlayacaklarını belirterek başsağlığı mesajı yayımladı. Arıkan'ın cenazesi 13 Mart 2026'da defnedilecek.

(ANTALYA)- Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertuğan, Partisi'nin Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertuğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Partisi'nin Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek başsağlığı mesajı yayımladı.

Ertuğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dava arkadaşım, Alanya İlçe Başkanımız kıymetli kardeşim Alper Arıkan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Teşkilatımıza ve davamıza verdiği emekleri daima hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Öte yandan Ertuğan, yaptığı bir diğer paylaşımda cenaze programına ilişkin de bilgi verdi. Arıkan'ın cenazesi 13 Mart 2026 Cuma günü, cuma namazına müteakip Alanya Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: ANKA
