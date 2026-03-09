Haberler

Ümit Özdağ Duyurdu: Üç Profesör Zafer Partisi'ne Katıldı

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hacettepe ve Yüksek İhtisas üniversitelerinden üç akademisyenin partisine katıldığını duyurdu.

(ANKARA) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. Ahmet İlkay Işıkay ile Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Çağrı Gülümser ile beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak'ın Zafer Partisi'ne katıldığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üç akademisyenin partisine katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hacettepe üniversitesi Tıp fakültesinden beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. Ahmet İlkay Işıkay, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden kadın doğum uzmanı Prof.Dr. Dr. Çağrı Gülümser ve beyin ve Sinir cerrahi Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak Zafer Partisi'ne katılmışlardır. Aramıza hoşgeldiniz."

Kaynak: ANKA
