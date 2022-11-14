Taksim'de hareketli dakikalar! Özdağ ve beraberindeki heyet bölgeye alınmadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindekiler, dün yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Taksim'e girmek istedi. Ancak ekipler güvenlik kaygıları nedeniyle Özdağ ve beraberindeki heyetin Taksim'e girmesine izin vermedi.

İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında Ahlam Albasir adlı kadın terörist tarafından patlatılan bomba nedeniyle 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızdan birçoğu bugün taburcu oldu.

VATANDAŞLARI İSTİKLAL CADDESİ'NE DAVET ETTİ

Bu gelişmelerin ardından ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün İstiklal Caddesi'nde terör nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşları anmak adına basın açıklaması düzenleyeceğini belirterek herkesi caddeye davet etti.

POLİS GÜVENLİK NEDENİYLE BÖLGEYE ALMADI

Ancak dünden bu yana Taksim'de büyük bir güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Ümit Özdağ ve beraberindekileri Taksim'e almadı. Özdağ da bölgeye alınmamasının ardından polis barikatının dışında basın açıklaması gerçekleştirdi.

"UYARILARIMIZIN NE KADAR DOĞRU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Özdağ açıklamasında, "Zafer Partisi'nin, Suriye'nin Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğu uyarılarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.