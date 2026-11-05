Zafer Partisi lideri Özdağ, Ecevit'i 20. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andı

Zafer Partisi lideri Özdağ, Ecevit'i 20. ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Bülent Ecevit'in 20. ölüm yıl dönümü için sosyal medyadan mesaj paylaştı. Mesajında Ecevit'i 'namuslu' siyasetin örneği ve Kıbrıs dahil Türk milletinin menfaatleri için önemli işlere imza atan devlet adamı olarak saygı ve rahmetle andı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de 'namuslu' siyaset de yapılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan, Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda önemli işlere imza atan, devlet adamı Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
Özdağ, eski Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'de 'namuslu' siyaset de yapılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan, Kıbrıs başta olmak üzere Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda önemli işlere imza atan devlet adamı Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.