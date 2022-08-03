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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ÖSYM önünde açıklamalarda bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından başlatılan soruşturmanın sadece 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın...

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından başlatılan soruşturmanın sadece 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini söyledi.

Özdağ, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından DDK'ye inceleme talimatı verilmesinin olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Özdağ, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız bir çalışma yaptı. Bu sınav ve bundan önce yapılan birkaç sınavla ilgili tespit etmiş oldukları şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde Türk kamuoyu ile paylaşacağız. Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece bu 16 soruyla sınırlı kalmamasını, bundan önceki sınavlarda kullanılan şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da takipçisi olacağız, bu Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur."

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Zafer Partisi Ümit Özdağ KPSS Güncel Haberler

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