Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ev hapsindeki gazeteci Saymaz'ı ziyaret etti

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ev hapsinde tutulan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev hapsinde tutulan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Değerli eşi ve annesi hanımefendilerin mükemmel ağırlaması ile karşılandım. Sözcü gazetesi için söyleşi yaptık. İsmail Saymaz inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA