Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ev hapsindeki gazeteci Saymaz'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ev hapsindeki gazeteci Saymaz'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ev hapsinde tutulan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti. Özdağ, sosyal medya açıklamasında Sözcü gazetesi için söyleşi yaptıklarını belirterek Saymaz'ın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diledi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ev hapsinde tutulan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev hapsinde tutulan gazeteci İsmail Saymaz'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Değerli eşi ve annesi hanımefendilerin mükemmel ağırlaması ile karşılandım. Sözcü gazetesi için söyleşi yaptık. İsmail  Saymaz inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi

8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hackerların yeni hedefi kan dondurdu

Tehlike çok büyük! Bunu yapan insan olamaz
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar

Televizyonu böyle takip etti! Adını duyunca kendinden geçti
Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor

Haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor!
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!
Daltonlar soruşturmasında Cem Gölbaşı'na eylem hazırlığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Fenerbahçe tribün liderine saldırı iddiasında çok sayıda tutuklama
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Dün gece bir ilki yaşadı! Herkes şokta
Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı! O anlar kamerada24

Ecel, Konyalı hacı adayını duada yakaladı