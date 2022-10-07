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Zafer Partisi'nde istifa depremi sürüyor! Bu sefer Ümit Özdağ'ın yardımcısı partiden ayrıldı

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Ümit Özdağ genel başkanlığında kurulan Zafer Partisi'nde istifa depremi sürüyor. İstanbul ve Aksaray İl Başkanı'nın ardından bu sefer de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, parti ile yollarını ayırdı.

Zafer Partisi'nde istifalar art arda gelmeye devam ediyor. Önceki gün Aksaray İl Başkanı Resul Karaüzüm, sonrasında ise Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can'ın istifa etmesine ek olarak yeni bir istifa haberi daha geldi. Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ UĞRUNDA MÜCADELEM DEVAM EDECEK"

Türk, sosyal medya hesabında istifasına ilişkin şunları söyledi: "Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum. 'Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği' uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla..."

Zafer Partisi'nde istifa depremi sürüyor! Bu sefer Ümit Özdağ'ın yardımcısı partiden ayrıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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