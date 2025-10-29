Zafer Genç Akademi Açıldı, Gençlere Yeni Bir Eğitim Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentli gençlerin eğitim, üretim ve sosyalleşme merkezi olacak Zafer Genç Akademinin açılışına katıldı.

Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hayata geçirilen Akademinin açılışında yaptığı konuşmada, Türk milletinin destansı yürüyüşünün, Ankara'nın bağrında yanan bağımsızlık ateşiyle dokunduğunu, Cumhuriyet ile taçlandığını söyledi.

29 Ekim'in yalnızca bir tarih değil, bu topraklardan yakılan özgürlük ateşinin tüm dünyaya yayıldığı gün olduğunu belirten Yavaş, gençlerin, bu topraklara ekilen Cumhuriyet'in tohumları olduğunu, Türk gençliğine sonuna kadar güvendiklerini vurguladı.

Bu inançla Zafer Genç Akademiyi hayata geçirdiklerini dile getiren Yavaş, "Toplam 3 bin metre kullanım alanına sahip olan akademimizde sesli çalışma odaları, toplantı alanları, bilgisayar salonları ile sosyal ve kültürel etkinlik alanları yer alıyor. Aynı anda 500'ün üzerinde gencimize hizmet verebilecek bu merkez, engelli erişimine uygun altyapısıyla da dikkati çekiyor." dedi.

Yavaş, gençlik merkezlerinin sadece çalışma alanları olmadığını, dayanışmanın, üretimin ve umut dolu geleceğin merkezleri haline geldiğini kaydetti.

Ankara'nın kalbinde geçmişle geleceği buluşturduklarını, Cumhuriyet'in tanığı binaları ayağa kaldırdıklarını belirten Yavaş, "Yeni imar planlarıyla kentin merkezi kaymaya başlamıştır. Oysa kentin merkezleri, başkentin hafızasıdır, anısıdır. Biz bu merkezleri yok edersek, canlı tutmazsak hafızasını kaybetmiş insandan farkımız olmaz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yavaş, Akademinin açılışını gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Samsun Atakum Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Bandosu ve Seğmenler ekibi gösteri sundu.