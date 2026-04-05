Yağışta evine dönmekte zorlanan engelli kadının yardımına zabıta ekipleri koştu

Osmaniye'de yağış nedeniyle evine gitmekte zorlanan engelli kadını zabıta ekipleri evine güvenli bir şekilde götürdü. Kadın, ekiplere olan minnetini dile getirerek teşekkür etti.

OSMANİYE'de zabıta ekipleri, yağış nedeniyle evine gitmekte zorlanan engelli kadını evine götürdü.

Kentte etkili olan yağmur nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Çarşı merkezinde yağış nedeniyle evine dönmekte zorlanan akülü tekerlekli sandalyedeki bir kadını, zabıta ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler, engelli kadın ve aracını alarak, evine götürdü. Yardımdan dolayı ekiplere teşekkür eden kadın, "Allah size cehennem ateşi göstermesin, cennet kapılarını size açık eylesin. Allah sizi yormasın, çok sağ olun. Sorunsuz sualsiz işinize gidin inşallah. Hakkınızı helal edin" dedi. Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamada her koşulda Osmaniyelilerin yanına olmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
