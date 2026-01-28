Haberler

Tehlikeli Yolculuk: Plakasız Motosikletin Üzerine Yüzüstü Yatarak Kullanan Sürücü Görüntülendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kasksız bir sürücü, plakasız motosikletini yüzüstü yatarak kullanırken cep telefonu kameralarına yakalandı. Diğer sürücüler tarafından görüntülenen bu tehlikeli yolculuk, dikkat çekti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Karayaka Bulvarı istikametinde yan yana iki motosikletten birinin sürücüsü, aracı üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Plakası olmayan motosikleti kasksız süren sürücü, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yan yana ilerleyen 2 motosikletlinin kask kullanmadığı, plakasız motosikletin sürücüsünün de aracın üzerine yüzüstü yatarak seyrettiği görüldü.

