Yüzünü kapüşonla gizleyen hırsız, bujiyle otomobillerden teyp ve inşaat malzemesi çaldı

ADANA'da, yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Yusuf Ç. (36), ağzından çıkardığı bujiyle camlarını kırdığı 2 otomobilden, toplam 35 bin lira değerinde teyp ve inşaat malzemesi çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan Yusuf Ç., tutuklandı.

Olay, 11 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli Yusuf Ç., Halil Ç.'nin sokaktaki park halindeki otomobilinin kapısını zorladı. Kapıyı açamayan Yusuf Ç., keşif yaptıktan sonra ağzından çıkardığı bujiyi atıp, otomobilin camını kırdı. Koşarak bölgeden uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra tekrar aracın yanına geldi. Kilidini açarak araca binen şüpheli, 15 bin lira değerindeki teybi yerinden söküp, çaldı. Olayın ardından kaçan Yusuf Ç.'nin, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilini görünce hırsızlığı fark eden Halil Ç.'nin ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI YÖNTEMLE HIRSIZLIK

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Yusuf Ç.'nin, 7 Ocak'ta da aynı yöntemle başka otomobilden 20 bin liralık inşaat malzemesi çaldığı saptandı. Bu tespitler üzerine, ekipler, Yüreğir ilçesindeki adresine düzenlenen baskında Yusuf Ç.'yi yakaladı.

Emniyete götürülen Yusuf Ç., suçunu itiraf ettiği ifadesinde, çaldıklarını tanımadığı birine sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.