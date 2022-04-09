Yüzünden parça kopan Serdar, ambulans uçakla götürüldüğü Antalya'da ameliyat edildi - Haberler

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Yüzünden parça kopan Serdar, ambulans uçakla götürüldüğü Antalya'da ameliyat edildi

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
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Yüzünden parça kopan Serdar, ambulans uçakla götürüldüğü Antalya'da ameliyat edildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bisikletle elektrik direğine çarpan 9 yaşındaki Serdar Öztürk'ün yanağından kopan parça, ambulans uçakla sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yerine dikildi.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde bisikletle elektrik direğine çarpan 9 yaşındaki Serdar Öztürk'ün yanağından kopan parça, ambulans uçakla sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yerine dikildi.

İskenderun ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Serdar Öztürk,camiye giderken bisikletiyle elektrik direğine çarptı. Sağ yanağından parça kopan Serdar Öztürk, yaralandı. Öztürk, kopan parça ile birlikte hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından parçanın yerine dikilmesi için mikro ve plastik cerrahi operasyonu yapılmasına karar verildi. Serdar Öztürk, saat 03.30 sıralarında ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ameliyatla Öztürk'ün yüzünden kopan parça, yerine dikildi.Serdar Öztürk'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Yüzünden parça kopan Serdar, ambulans uçakla götürüldüğü Antalya'da ameliyat edildi

Yüzünden parça kopan Serdar, ambulans uçakla götürüldüğü Antalya'da ameliyat edildi

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

Akdeniz Üniversitesi, Serdar Öztürk, İskenderun, Ambulans, Güncel, Haberler

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