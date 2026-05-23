Haberler

Balıkesir ve Çanakkale'den Antalya'ya taşınan yüzlerce yıllık zeytin ağaçları yeniden filizlendi

Balıkesir ve Çanakkale'den Antalya'ya taşınan yüzlerce yıllık zeytin ağaçları yeniden filizlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kemer'de turizm işletmecisi Ali Oğan, yol ve imar çalışmaları nedeniyle sökülen 600-1200 yıllık 20 zeytin ağacını arazisine taşıyarak yaşatmayı başardı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm işletmeciliği yapan inşaat mühendisi Ali Oğan, Balıkesir ve Çanakkale'de imar ve yol çalışmaları nedeniyle sökülen yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını arazisine taşıdı.

Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde faaliyet gösteren işletmesinde doğayla uyumlu yaklaşım benimsediklerini anlatan Oğan, bahçedeki ağaçlara dokunmadan projeyi şekillendirdiklerini söyledi.

Medyada zeytin ağaçlarının kesilmesiyle ilgili haberlerden etkilendiğini belirten Oğan, özellikle Balıkesir'in Edremit bölgesi ile Çanakkale'de sökülen yüzlerce yıllık ağaçları kurtarmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

600 ila 1200 yıllık 20 zeytin ağacını yeni topraklarında yaşatmayı başardıklarını ifade eden Oğan, en büyük kaygılarının ağaçların farklı iklim ve toprak yapısına uyum sağlayıp sağlayamayacağı olduğunu söyledi.

Tarım ve orman il müdürlükleri ile peyzaj uzmanlarından destek aldıklarını belirten Oğan, ilk yılın büyük stres içinde geçtiğini kaydetti.

Ağaçların yeniden filizlenip yaprak verdiğini gördüklerinde büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Oğan, bulundukları alanın atmosferini ve kültürünü değiştirdiklerini ifade etti.???????

Kaynak: AA / Can Yücel
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum: Yeni görevi hayırlı olsun

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in Grup Başkanlığı'na ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel grup başkanı oldu

Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına şok yanıt
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi