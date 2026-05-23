Balıkesir ve Çanakkale'den Antalya'ya taşınan yüzlerce yıllık zeytin ağaçları yeniden filizlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde turizm işletmeciliği yapan inşaat mühendisi Ali Oğan, Balıkesir ve Çanakkale'de imar ve yol çalışmaları nedeniyle sökülen yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını arazisine taşıdı.

Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisinde faaliyet gösteren işletmesinde doğayla uyumlu yaklaşım benimsediklerini anlatan Oğan, bahçedeki ağaçlara dokunmadan projeyi şekillendirdiklerini söyledi.

Medyada zeytin ağaçlarının kesilmesiyle ilgili haberlerden etkilendiğini belirten Oğan, özellikle Balıkesir'in Edremit bölgesi ile Çanakkale'de sökülen yüzlerce yıllık ağaçları kurtarmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

600 ila 1200 yıllık 20 zeytin ağacını yeni topraklarında yaşatmayı başardıklarını ifade eden Oğan, en büyük kaygılarının ağaçların farklı iklim ve toprak yapısına uyum sağlayıp sağlayamayacağı olduğunu söyledi.

Tarım ve orman il müdürlükleri ile peyzaj uzmanlarından destek aldıklarını belirten Oğan, ilk yılın büyük stres içinde geçtiğini kaydetti.

Ağaçların yeniden filizlenip yaprak verdiğini gördüklerinde büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Oğan, bulundukları alanın atmosferini ve kültürünü değiştirdiklerini ifade etti.???????