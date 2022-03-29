Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar

İhlas Haber Ajansı - Samet Dülek - Güncel
 - Güncelleme:

Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar Sivas'ın Ulaş ilçesindeki koyun kuzu buluşması renkli görüntüler oluşturduSİVAS Anadolu'da baharın habercilerinden kuzuların anneleri ile buluşma anları renkli görüntüler oluşturuyor.

SİVAS (İHA) - Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki koyun kuzu buluşması renkli görüntüler oluşturdu

SİVAS Anadolu'da baharın habercilerinden kuzuların anneleri ile buluşma anları renkli görüntüler oluşturuyor.

Baharın kendini hissettirmesi ile baharın habercisi olan kuzular da dünyaya geldi. Genelde annelerinden ayrı tutulan kuzuların, günde iki kez anneleri ile bir araya getirilip süt emmeleri sağlanıyor. Kuzular yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından seçiyor. Her kuzu takip ettiği kokusundan annesine ulaşarak karnını doyuruyor.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait ağılda da koyun kuzu buluşmaları başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan bugün işletmeyi ziyaret edip koyun kuzu buluşmasına şahitlik etti. Yüzlerce kuzunun koyun kalabalığı içerisinde annelerine ulaşma çabaları renkli görüntüler oluşturdu.

Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar

Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar

Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar

İhlas Haber Ajansı / Samet Dülek - Güncel

Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title