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Yüzde 90 Görme Engelli Ümit Çetin'den İlham Verici Başarı Hikayesi

Yüzde 90 Görme Engelli Ümit Çetin'den İlham Verici Başarı Hikayesi
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Antalya'da geçirdiği kaza sonucu görme kaybı yaşayan Ümit Çetin, 5 yıl sonra kendi telefoncu dükkanını açarak bağımsız bir yaşam sürmeye başladı. Engeline rağmen cesareti ve çalışkanlığıyla örnek teşkil ediyor.

ANTALYA'da geçirdiği kaza sonrası yüzde 90 görme kaybı oluşan Ümit Çetin (39), 5 sene sonra bir telefoncu dükkanı açtı. Çetin, iş yerinde eşinin yönlendirmesine gerek kalmadan telefon tamiri yapıyor.

Antalya'da yaşayan Ümit Çetin, 11 yıl önce mobilya atölyesinde çalışırken gözlerine tiner döküldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 gün tedavi gören Çetin, yüzde 90 görme engelli oldu. Engelli kaldıktan sonra eşinden boşanan Çetin, 2 çocuğu ile tek başına kaldı. 2018 yılında Sultan Çetin (35) ile hayatını birleştiren Çetin, Kepez ilçesinde bir telefoncu dükkanı açtı. Eşiyle çalışan Çetin, gözleri görmemesine rağmen telefon tamiri yapıyor.

'TEK BAŞIMA TELEFON TAMİR EDİYORUM'

Çetin "Normalde mobilya ustasıydım, güvenlik kurallarına dikkat etmedim. Gözlerim kimyasaldan etkilendiği için görme yetimi kaybettim. O zamandan beri telefon ticareti yapıyorum. Şimdi de bir iş yeri açtım. Kimseye muhtaç olmamak için çabalıyorum. 28 yaşından sonra görme yetimi kaybettim. Evliydim, engelli kaldıktan sonra ayrıldık. O olaydan sonra 'İnsanların içinde nasıl hayatta kalabilirim, bir birey olabilirim, ne satabilirim, ne yapabilirim' diye düşündüm. İnsanların ihtiyacını düşündüğümde telefon sektörüne girmeye karar verdim. Önce telefon pazarlamaya başladım, sonra öz güvenim arttı. Şu anda yaklaşık 5 yıldır iş yeri çalıştırıyorum. Yüzde 90 görme engelli raporum var; ama hiç görmüyorum. Eşim bana yardımcı oluyor ancak tek başıma telefon tamir ediyorum" dedi.

'ENGELLİ KARDEŞLERİM HAYATA KÜSMESİN'

Bütün insanlar engelli adayı olduğunu aktaran Çetin, "Engelli kardeşlerim kesinlikle hayata küsmesin. Mutlaka topluma ve kendilerine faydalı olsunlar. Bozulan bir cep telefonunu tamir edip, topluma faydalı olmaya çalışıyorum. Tek başına yaşamak istemiyorlarsa, kendilerini bir birey olarak topluma kabul ettirmek istiyorlarsa asla vazgeçmesinler. Öz güvenlerini kaybetmesinler, birey olduklarını unutmasınlar, yoksa gerçekten engelli olmak çok zor" diye konuştu.

'O BİZE TESELLİ VERDİ'

Ümit Çetin'in annesi Bedriye Çetin (60) ise "Hayata hiç küsmedi. Hep 'Otur' dedik ama o hiç durmadı. Bir ara pazarcılık bile yaptı. Son olarak telefon işine girdi. 'Yapamazsın' dedik, 'Yaparım dedi. Yaptı, başardı, 6 senedir yapıyor. Maşallahı var. Benden hiç yardım almıyor. Hiçbir şeyine karışmadım. Eski eşiyle boşandıktan sonra 5 sene yanımda kaldı. Evlendikten sonra sağ olsun eşi yanında. Bana hiçbir zorluğu olmadı. Bir yerlere giderken yolları kendisi buluyordu. Bu olay olduktan sonra üzülüyorduk; ama o bize teselli verdi" dedi.

'GÖRME ENGELLİ OLDUĞUNA KİMSE İNANMIYOR'

Eşiyle çalışan Sultan Çetin, "Eşim görme engelli ama telefonları tamir ediyor. Sadece ona yardımcı olmak için burada duruyorum. Gelen müşterilerle ilgileniyorum, onları karşılıyorum. Geri kalan her şey ile kendisi ilgileniyor. Telefonlardan çok fazla anlamıyorum ama kendisi her şeyi biliyor. Bazen ona vidaların yerini ya da kasanın yerini, soketlerin yerlerini gösteriyorum. O kendi başına tamir ediyor. Elleri çok hassas, elleriyle her şeyi çözüyor. İnsanlar çok şaşırıyor, görme engelli olduğuna kimse inanmıyor. Ben bile bazen inanmıyorum. 'Sen bizi kandırıyorsun. Görüyorsun ama bizi kandırıyorsun' diyorum. Yolda beni hep o yönlendirir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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