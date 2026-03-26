Harp Malulü Gaziya Engelli Otoparkı İhlalinden Ceza

İstanbul'da yaşayan harp malulü gazi Necdet Diğa'ya, yazlığında vakit geçirmek için gittiği Balıkesir Edremit'te engelli otopark alanını ihlal ettiği gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Aracının engelli statüsünde olduğunu ve buna rağmen ceza kesildiğini belirten Diğa'ya, 21 Şubat 2026'ta engelli otoparkını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin 492 lira trafik cezası uygulandı. Cezanın kendisine 11 Mart 2026'da ulaştığını söyleyen Diğa, 2028 yılına kadar geçerli engelli park kartı olduğunu da belirterek, "Bu ülke için görev yapmış, vurulmuş bir gazi olarak bu durum beni çok derinden üzdü. Hakkımı aramak için elimden gelen herşeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ PARK YERİNİ İHLALDEN TRAFİK CEZASI YAZILMIŞ'

Engelli park yeri ihlali nedeniyle kendisine trafik cezası kesildiğini belirten Diğa, "Kıbrıs'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harp malulüyüm. 1974'te vuruldum, tedavilerden sonra engelli kaldım. Şu anda sol kolum biyonik. Yüzde 70 de karın bölgesinden darbe aldım, iç organlarım yok. 1974'te vuruldum; 1976'da malulen ayrıldım. 21 Şubat 2026'da Balıkesir Edremit'teki bir AVM'nin önüne aracımı engelli park yerine park ettim. Edremit'te işim bitince evime İstanbul'a döndüm. Döndüğümde muhtarlıktan sabah 'Evrağınız var' diye bir mesaj geldi. Onu almaya gittim. Baktım ki engelli park yerini ihlalden trafik cezası yazılmış" dedi.

'2028'E KADAR GEÇERLİ ENGELLİ PARK KARTIM VAR'

Harp Malulü Gazi Diğa, "Edremit Trafik Şube Müdürü'nü aradım, 'Biz yapmadık jandarma yapmış' dediler. Jandarmayı aradım; 'Biz yaptık' dedi ama sudan bahaneler uydurdular. Çeşitli yerlere başvurdum, kimse ilgilenmedi. Emniyet Trafik Şube Müdürlüklerinden engelli aracı araca tescil etmiyorlar, engelli park kartı veriyorlar. 2017'de aracımı aldım, 2028 yılına kadar geçerli engelli park kartım var. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Edremit İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ve e-Devlet üzerinden verilmiş olan engelli park kartlarım var. Park ettiğim yerlerde, belediye hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkım var" ifadelerini kullandı.

'2 BİN 492 LİRA CEZA KESİLMİŞ'

Cezanın haksız olduğunu belirten Diğa, "Engelli park yeri ihlalinden dolayı engelli otoparkında ceza kesilmiş, sonradan geldi. 21 Şubat'ta kesilmiş olan ceza, 11 Mart 2026 günü elime ulaştı. Sürekli engelli parklarına park ediyorum, mecbur kalmadıkça başka yere park etmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını hiçe sayarak şahsıma trafik cezası kesilmiş. Bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorum. 2 bin 492 lira kesilmiş cezaya yargıda itiraz etmeyi düşünüyorum. Bu cezayı yazanların tamamı hakkında Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum" diye konuştu.

'KANUN VAR UYGULAYAN YOK'

Diğa, "Bu ülke için görev yapmış, vurulmuş bir gazi olarak bu durumlar beni çok derinden üzdü. Refüze etti, çok üzgünüm. Hakkımı aramak için elimden gelen herşeyi yapacağım. Engelli hak, engelli hakları ve gazilerin haklarını korumak için bir sürü kanun var ama bunları uygulayıcı kişiler, mecralar yok. Edremit'e gittiğimde ilk işim yargıya başvurmak ve bu cezayı yazanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına davacı olmak. Ben görevimi ölümüne, canım pahasına yaptım. Beni ölmek üzereyken buldular; ama buradakiler görevlerini ihmal ediyorlar. Görevlerini yapmayanları göndersinler, görevlerini temiz yapanlar gelsin" dedi.

'BÖYLE BİRŞEYLE HİÇ KARŞILAŞMADIM'

Diğa, "Cezayı ödemek için yasal olarak 1 ay süresi olduğunu biliyorum. Bu cezayı ödemeyi düşünmüyorum. Eğer bir çözüm bulamazsam mecbur ödeyeceğim. Yapacak birşeyim yok, elimiz kolumuz bağlı. Bu kanunu tanımayanlara, görevini yapmayanlara mahkum oluyoruz. Daha önce sık sık gittiğim bir AVM olmasına rağmen hiç böyle birşeyle karşılaşmadım ama bu sefer böyle yaptılar. Aynı yere gittiğimde bir daha da böyle bir durumla karşılaşır mıyım, karşılaşmaz mıyım bilmiyorum" ifadelerini de kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı