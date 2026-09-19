Yüz şehit yakını umreye gönderilecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 100 şehit yakınının iki ayrı kafile halinde umreye gönderileceğini duyurdu.

VGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimizin ailelerine duyduğumuz vefayı yaşatıyor, umre ziyaretimiz ile 100 şehit yakınımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Ankara Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Muradiye Kültür Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilecek program kapsamında 50 kişilik kafileler, 20-28 Eylül ve 14-21 Kasım tarihlerinde umre ibadetini yerine getirecek. İbadetleri kabul olsun."

Kaynak: AA