Yusufeli'ndeki heyelanda, inşası süren viyadük zarar görmedi

ARTVİN'de Yusufeli Barajı'nın sularına gömülen eski yerleşim yerinin yanındaki yamaçta dün meydana gelen heyelanda, inşası devam eden viyadük zarar görmedi.

ARTVİN'de Yusufeli Barajı'nın sularına gömülen eski yerleşim yerinin yanındaki yamaçta dün meydana gelen heyelanda, inşası devam eden viyadük zarar görmedi. Viyadükte çalışmaların süreceği belirtildi.

Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı suları altında kalmaya başlayan Yusufeli'nin eski yerleşim yeri Yansıtıcılar- Sakut mevkisinde yeni ilçeye ulaşımın sağlaması için inşa edilen viyadük ayaklarının yanındaki yamaçta dün akşam saatlerinde heyelan oldu. Heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, Yusufeli Kaymakamlığı da gerekli tedbirlerin alındığı ve viyadük çalışmalarının planlanan şekilde devam edeceği bilgisini paylaştı.