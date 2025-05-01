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Yusufeli'nde Yangın: 3 Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Yusufeli'nde Yangın: 3 Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 tek katlı ahşap ev, samanlık ve ahır yangın sonucu zarar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında tek katlı 3 ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yusufeli ilçesine bağlı Yamaçüstü köyünde bir evde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, bitişikteki 2 ev ile samanlık ve ahıra sıçradı. Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Hayrettin İkinci, Sayım İkinci ve Naci Yıldırım'a ait tek katlı ahşap evlerle samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yamaçüstü köyü muhtarı Burhan Aslan, "Mahallemizde büyük bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle 3 ev yandı. Etrafta 15 hane daha vardı. Allah korudu. Yapacak bir şeyimiz yok. Ekipler geldi. Yangın yavaş yavaş sönüyor" dedi.

Haber-Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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