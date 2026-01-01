Artvin'de çocuklar karın keyfini çıkardılar

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocuklar için şenliğine dönüştü. Poşet, kızak ve tahtalarla kayan çocuklar karın keyfini çıkardı.

Kentte günlerdir devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanlarından olan dördüncü bölgede evlerinin önündeki yokuşta kayan çocuklar, yılbaşı tatilini kar eğlencesine çevirdi. Soğuk havaya rağmen poşet, kızak ve tahtalarla kayarak karın keyfini çıkaran çocuklara aileleri de eşlik etti. Çocuklar yılın ilk karını değerlendirirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

'GÜZEL BİR KAYAK PİSTİ YAPTIK'

Berat Çengel, "Yılbaşı tatili olduğu için okula gitmedik. Kayarak kar keyfi yapıyoruz. Yılın ilk günü keyifli geçiyor. Karları değerlendirdik ve güzel bir kayak pisti yaptık" dedi.

'ÇOK EĞLENİYORUM'

Elif Yıldırım, karın keyfini çıkardığını belirterek, "Bu kez Yusufeli'ne yılın ilk karı yağdı. Kayarken çok keyif alıyorum ve eğleniyorum. Arkadaşlarımla kar üzerinde kayarak vakit geçiriyorum" diye konuştu.

'YILBAŞI TATİLİ GÜZEL GEÇİYOR'

Miraç Yılmaz da "Arkadaşlarımla kaymak için alan oluşturduk. Poşetlerimizle kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Yılbaşı tatilini güzel geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.