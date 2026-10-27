Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan, taşınma sonrası öğretmenevini yerinde inceledi

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Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan, öğretmenevini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu.

Öğretmenevi Müdürü Selim Sılacı'dan kurumun mevcut durumu hakkında bilgi alan Tan, konaklama odalarını inceleyerek sunulan hizmetleri yerinde değerlendirdi.

İlçe merkezinin taşınmasının ardından öğretmenevinin konaklama ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif olduğunu belirten Tan, kurum personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA