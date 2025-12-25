Haberler

Hayvanları için ilkel teleferik sistemi kurdu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde besici Mevlüt Toroman, hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için Çoruh Nehri üzerinde ilkel bir teleferik sistemi kurdu. Bu sistemle ot ve samanları ahırına ulaştırarak zamandan tasarruf sağladığını belirtti.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde besici Mevlüt Toroman, Çoruh Nehri'nin bir yakasında bulunan ahırındaki hayvanlarının yem ihtiyacını, kendi imkanlarıyla nehrin karşı yakasına kurduğu ilkel teleferik sistemiyle karşılıyor.

Yusufeli ilçesinde yaşayan besici Mevlüt Toroman, 15 küçükbaşın yem ihtiyacını karşılamak için Çoruh Nehri'nin iki yakasının arasına ilkel bir teleferik sistemi kurdu. Kurduğu düzenekle ot ve samanları ahırına ulaştıran Toroman, engebeli arazide hayvanlarının bakımını sürdürürken kış aylarında nehirden geçmenin riskini de ortadan kaldırdı. Teleferik kabini sistemiyle her gün düzenli olarak hayvanlarını besleyen Toroman, hem zamandan tasarruf ediyor hem de hayvanlarının yemini güvenli bir şekilde ulaştırıyor.

'HAYVANLARIMA TELEFERİKLE OT ULAŞTIRIYORUM'

Mevlüt Toroman, nehir üzerinde köprü olmadığı için kendi çözümünü bulduğunu ifade ederek, "15 tane hayvanım var. Teleferik kullanarak hayvanlarım için ot çekiyorum. Yığdığım otları teleferikle karşıdan karşıya geçiriyorum. 500 metre kadar bir yolumuz yok. Teleferikle daha yakın oluyor. Yolun karşısında ahırım var. Otları geçirdikten sonra onları besliyorum" dedi.

HABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
