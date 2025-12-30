Haberler

Yılmaz Büyükerşen: Siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum

Güncelleme:
Eskişehir'de 25 yıl belediye başkanlığı yapan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP'den aday gösterilmedikten sonra aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Mihalıççık Belediyesi tarafından 'Onur Ödülü' ile onurlandırıldı.

ESKİŞEHİR'de 25 yıl belediye başkanlığı yapan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP'den aday gösterilmeyen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen (88), aktif siyasi bıraktığını açıkladı. Mihalıççık Belediyesi tarafından 'Onur Ödülü' verilen Prof. Dr. Büyükerşen, konuşmasında, "Bugüne kadar sizlere akademisyen ve yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum" dedi.

Mihalıççık Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Yunus Emre Onur Ödülleri'nde Yılmaz Büyükerşen, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende ödülünü alan Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Büyükerşen, "Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı ödülü bana layık gören Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'a ve organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar sizlere akademisyen ve yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum. Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında ömrümün kalan kısmını böyle tamamlama dileğimi beyan ediyorum" diye konuştu.

CHP'DE GÖREV VERİLMİŞTİ

Eskişehir'de 25 yıl belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden CHP'den aday gösterilmedi. Yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce, seçimleri kazanarak kentin ilk kadın belediye başkanı olurken, Büyükerşen CHP'li belediyelerin ortak projelerinin genel koordinatörlüğü görevine getirilmişti.

Haber-Kamera: Eskişehir,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

