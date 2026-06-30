Yürüme engelli Münire, yamaç paraşütü ile uçma hayalini gerçekleştirdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yürüme engelli Münife Karadaş, uçma hayalini Babadağ'da gerçekleştirilen yamaç paraşütü ile gerçekleştirdi. Uzun süredir sosyal medyadan takip ettiği yamaç paraşütü pilotu Semih Er ile uçmak için Fethiye'ye gelen Karadaş, 'Uçmaya engel yok' mesajı verdi.

Yürüme engelli Münife Karadaş hayalini olan yamaç paraşütüyle uçmayı Fethiye'de gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü Babadağ pistinde gerçekleştirilen uçuş öncesinde Karadaş'ın kalkış hazırlıkları 4 kişilik ekip tarafından titizlikle tamamlandı. Kalkış ve iniş sırasında ekip destek verirken, çevrede bulunan vatandaşlar ve yerli-yabancı turistler alkışlarıyla Karadaş'a moral verdi. Alkışlar eşliğinde havalanan Karadaş, unutulmaz anlar yaşadı.

'UÇMAYA ENGEL YOK'

Uçuş öncesinde büyük heyecan yaşadığını belirten Münife Karadaş, uzun zamandır yamaç paraşütü pilotu Semih Er'i takip ettiğini ve hayalinin onunla uçmak olduğunu söyledi. Karadaş, "Bir şeyi gerçekten istedikten ve başarmaya inandıktan sonra hiçbir şey engel değil. Denemek ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkese vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. Uçmaya engel yok" dedi.

'GÖKYÜZÜ HERKES İÇİN'

Pilot Semih Er ise engellerin hayallerin önüne geçemeyeceğini belirterek, "Münife Hanım'ın hayalini gerçekleştirmesine eşlik etmekten büyük mutluluk duyduk. Gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık. Ekip arkadaşlarımızın desteğiyle güvenli bir kalkış ve iniş gerçekleştirdik. Gökyüzü herkes için" diye konuştu.

Babadağ'da duygusal anların yaşandığı uçuş, vatandaşların alkışları eşliğinde tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı