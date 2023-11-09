Yurtta kalan genç, arkadaşını videoya alıp paylaştı: Ne yapabilirim?

Yurtta kalan bir genç, gece yarısı ağzını şapırdatarak yemek yiyen oda arkadaşını kayda alıp "Gece 3'te böyle yemek yiyor, ne yapabilirim?" notuyla sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Yurtta aynı odada kaldığı arkadaşının gece yarısı ağzını şapırdatarak yemek yemesinden rahatsız olan bir genç, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

"NE YAPABİLİRİM" SORUSUNU SORDU

Arkadaşını ifşa eden genç, paylaştığı videoya "Gece 3'te böyle yemek yiyor, ne yapabilirim?" notunu düştü. Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren paylaşımın altına "Güleyim diye izledim ama harbiden sinir bozucu", "Medeniyet görmemiş toplumdan tecrit edilmesi gereken insanları ortak alanda barınmaya zorladığınızda böyle oluyor", "Ağız ağız değil taş makinesi mübarek", "Bu ağız şaplatmak değil, başka bir şey" şeklinde yorumlar yapıldı.