Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak

Yurtta perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak
Perşembe gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, batı kesimlerde ise yağmur ve sağanak olacağını açıkladı. Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yurt genelinde perşembe gününden itibaren yeni yağışlı sistem etkili olacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macit, yarın, yağışların doğu kesimlerde devam edeceğini, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiğini bildirdi.

Yarın, batı bölgelerde yağış görülmeyeceğini kaydeden Macit, "Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden yurdumuza giriş yapmasını bekliyoruz. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılmasını bekliyoruz." dedi.

Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak görüleceğini aktaran Macit, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiğini aktaran Macit, hafta sonu ise yurdun tamamında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın ve perşembe günü yağış beklenmediğini belirten Macit, hava sıcaklığının perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacağını, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İstanbul'da perşembe gece saatlerine yağış başlayacağını ifade eden Macit, cuma yağmur ve sağanak, cumartesi ise gök gürültülü sağanak beklendiğini aktardı.

Macit, İstanbul'da hava sıcaklığının 13 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise perşembe gününden itibaren yağışların başlayacağını kaydeden Macit, "Perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 16 ila 17 derece civarında olacak." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
500

